На Кубани завершат возведение 29 инвестиционно-непривлекательных долгостроев

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-20T18:00:15+03:00

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На Кубани, благодаря поддержке федерального центра, завершат возведение 29 долгостроев, для которых не смогли найти инвесторов из-за их инвестиционной непривлекательности. Об этом говорили сегодня на встрече с обманутыми дольщиками, властями и представителями краевого следкома.

- В данный момент в Москву передали список, в котором значатся 64 объекта. Средства на их достройку выделят из федерального бюджета. Решение об этом принял в ходе объезда краевой столицы заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент на территории региона зафиксировано нарушение сроков сдачи на 300 объектах долевого строительства. 112 их них являются инвестиционно привлекательными, для них ищут инвесторов, возведение еще 108 оплатят застройщики. По 13-ти заключили соглашения с инвесторами, еще три объекта достроят за счет краевого бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU