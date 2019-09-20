В Сочи родился детеныш альпака

СЕГОДНЯ 18:14 2019-09-20T18:14:10+03:00

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По словам работников зоопарка, новорожденная больше всего проводит времени со своей мамой. Другие члены семейства помогают ей изучать вольер, пока детеныш гуляет в загончике.

- Большую часть времени малышка проводит в наружном вольере, - сообщает инстаграм санатория. - Другие члены группы относятся к ней с интересом и нежностью, а сама она активно исследует окружающий мир: прогуливается и с любопытством наблюдает за посетителями. Почувствовав что-то незнакомое или страшное, малышка бросается к матери и утыкается головкой в ее пушистый бок.

ИСТОЧНИК KP.RU