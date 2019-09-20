В горах Кубани медведи в поисках еды разорвали палатку туристов

20 Сент. 22:57 2019-09-20T22:57:51+03:00

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Туристический приют «Фишт» всегда пользуются популярностью среди тех, кто ходит в походы на территории Адыгеи. Нередко туристы встречают косолапых, но все чаще становятся свидетелями беспорядков, которые они устраивают.

В горах Кубани медведи разорвали палатку туристов.Видео: instagram.com/sakrr23

- Была атака медведя на палатку. Слава Богу, что людей в ней не было, - рассказывает один из туристов, записавших на видео набег мишки на лагерь. - В поисках еды изорвал палатку и утащил ее метров на 100 с вещами! Ходите в горы Адыгеи аккуратнее.

Зоологи отмечают, что хищник летом и в начале осени ищет пропитание, поедая сезонные ягоды и фрукты. При этом для человека он серьезной опасности не представляет, если соблюдать базовые меры предосторожности.

Медведи в горах Адыгеи.Видео: instagram.com/sakrr23

- Не вступайте в контакт с животными, не кормите и не фотографируйте, - говорят специалисты. - Также во избежание привлечения медведей не оставлять продукты питания в туристическом лагере.

ИСТОЧНИК KP.RU