В Новороссийске во время шторма утонула женщина

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-21T14:01:50+03:00

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Трагедия случилась вечером, 20 сентября, в районе Суджукской косы. В службу спасения Новороссийска сообщили очевидцы. Однако спасти тонущую в море женщину специалистам уже не удалось.

- Только утром спасателям удалось обнаружить ее тело, - сообщил в соцсетях начальник городской службы ЧС Алексей Одеров. - В районе пляжа Алексино.

Известно, что погибшая была жительницей Новороссийска.

Спасатели напомнили отдыхающим и жителям Краснодарского края, что купаться при штормовом предупреждении опасно для жизни.

Кстати, сегодня, 21 сентября, в Анапе запрещено купаться. Наблюдается опасное явление - донное течение в Черном море. Кроме того, погода в Краснодарском крае наладится только к понедельнику, 23 сентября. Отдыхающим рекомендовано соблюдать меры безопасности и следить за прогнозом.

ИСТОЧНИК KP.RU