2019-09-21T17:36:08+03:00
Общество

На Кубани прошел град

Явление зафиксировали жители Славянска-на-Кубани
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: tipichkrdФото: tipichkrd
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Пока в Краснодаре и окрестностях шел дождь, Славянск-на-Кубани накрыл небольшой град. Размер ледяных капель был с большую горошину, сообщают очевидцы. Однако явление было локальным.

- Целую горсть таких набрали, когда подъезжали к Славянску, а по трассе ничего подобного не встретили,- рассказывает "КП" - Кубань" очевидец необычного погодного явления Алексей.

Напомним, жителей Краснодарского края предупредили об ухудшении погоды вплоть до понедельника, 23 сентября. Сильный ветер с дождем обрушится на регион завтра, 22 сентября. Порывы будут равняться 20 м/с.

Однако в МЧС не перестают предупреждать о чрезвычайной пожароопасности. Ее оценивают специалисты по максимальному пятому классу. И рекомендуют сообщать о возгорании заранее по номеру 112 или в ЕДДС своего муниципалитета. Их номера телефонов есть на сайтах администраций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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