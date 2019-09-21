2019-09-21T17:54:27+03:00
Общество

В Адыгее сварили самый большой кусок сыра

Его вес 34 килограмма 88 граммов [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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В Адыгее сегодня, 21 сентября, чествуют главное национальное лакомство - адыгейский сыр. В центре Майкопа в разгаре фестиваль этого главного продукта местной кавказской кухни. И кульминацией праздника стало объявление рекорда (как минимум всероссийского масштаба) - здесь сварили самый большой кусочек сыра.

В Адыгее сварили огромный кусок сыра.

- Его вес 34 килограмма 88 граммов, - под оглушительные аплодисменты сообщил конферансье фестиваля. - Диаметр - 55 сантиметров.

Напомним, производители адыгейского сыра уже бесчисленное количество раз завоевывали свое эксклюзивное право называть продукт "Адыгейским". Желающих по стране выпускать популярное кисломолочное лакомство каждый год прибавляется. Однако патент находится у местных сыроваров. И они надеются, что благодаря этому истинная рецептура, переходящая из поколения в поколение, не будет потеряна в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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