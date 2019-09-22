2019-09-22T12:16:04+03:00
Общество

В горах Сочи ночью выпал снег, но растаял к утру

Толщина покрова составляла три сантиметра
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Первый снег на горнолыжных курортах СочиПервый снег на горнолыжных курортах Сочи
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Прогнозы синоптиков сбылись. В ночь на 22 сентября в горных районах Сочи прошел снегопад с метелью. Белые хлопья можно было наблюдать на горнолыжных курортах.

А на высотах выше 2100 метров толщина снежного покрова составила три сантиметра. Но уже к шести утра все растаяло. Поэтому первые пассажиры канатных дорог уже не увидели зимнего привета. Но вершины Кавказских гор уже белые, а ночью здесь были первые заморозки.

В горах Сочи прошел снегопад.

Снег в горах Сочи 22 сентября Фото: Кирилл Скрыглюков

Снег в горах Сочи 22 сентября Фото: Кирилл Скрыглюков

В прошлом году первый снег на этих высотах выпадал в начале октября, а горнолыжный сезон открылся с 21 декабря, а в тестовом режиме с 15 декабря.

На курорте надеются, что ранний снег предвещает раннее открытие зимнего сезона.

Кроме того, первый снег в сентябре выпал в Лаго-Наки и поселке Псебай.

По прогнозам синоптиков, 22 сентября в Краснодарском крае вероятны дождь, гроза и ветер до 23 м/с. С 22 по 24 сентября на черноморском побережье Краснодарского края местами чрезвычайная пожарная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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