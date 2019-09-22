На Кубани в ДТП с «Мерседесом» погибла женщина, пострадали двое детей
На Кубани на трассе между Краснодаром и Усть-Лабинском в районе станицы Васюринской произошла крупная авария.
По предварительным данным, водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения, объезжая пластиковые ограничители и столкнулся с двумя машинами марок машинами Kia и Chevrolet.
На месте погибла 33-летняя женщина за рулем Kia. Пострадали двое детей 8 и 11 лет из этой машины, у них диагностированы переломы. Водители двух других машин также доставлены в больницу.
- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили пресс-службе в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU
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