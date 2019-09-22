«Локомотив-Кубань» выиграл предсезонный турнир в Турции, одолев в финале «Тофаш»

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-22T10:55:25+03:00

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» серьезно обновился и готовится к новому сезону. Последние дни команда из Краснодара провела в Турции, где приняла участие в товарищеском турнире Сevat Soydas Сup.

На пути к финалу «красно-зеленые» обыграли «Дарушшафаку» (85:77) в непростом матче и разгромили «Орманспор» (101:70).

В титульном матче «Локомотив-Кубань» встретился с хозяевами турнира в Бурсе - «Тофашем». Турецкую команду горячо поддерживали местные болельщики, но сильнее оказались «железнодорожники».

Финальный матч завершился со счетом 83:77. Самым результативным игроком встречи стал Виталий Фридзон, набравший 14 очков, а Сэм Деккер добавил к своим 12 очкам 11 подборов и две передачи, еще 12 очков у Драгана Апича.

- У нашей команды хорошее будущее. Хотелось бы подчеркнуть, что несколько игроков провели свои первые матчи на сборе, но своей готовностью бороться за каждый мяч показали, что переполнены желание и очень рады присоединиться к команде, - поделился впечатлениями после турнира главный тренер «Локо» итальянский специалист Лука Банки.

Новый сезон «Локо» откроет 1 октября выездным матчем в Еврокубке против «Ритас Вильнюс». А в родном «Баскет-Холле» команда предстанет 9 октября в игре против команды «Рейер» из Венеции.

ИСТОЧНИК KP.RU