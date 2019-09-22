В Краснодаре в день города родились 39 мальчиков и 37 девочек

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-22T11:50:11+03:00

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Краснодар отмечает свое 226-летие, но далеко не все горожане могут участвовать в гуляньях. Например женщины, которые ждут появления на свет малышей.

Как сообщают в городской администрации, в день города в Краснодаре родились 76 малышей - 39 мальчиков и 37 девочек. Из них 13 (7 девочек и 6 мальчиков) появились в роддоме больницы скорой медицинской помощи.

Утром 22 сентября мам новорожденных навестил глава города, принес подарки и поздравил с этим радостным событием.

— Надеюсь и очень желаю, чтобы все у вас и ваших детей сложилось так, как вы мечтаете, чтобы вы и дальше связали свою жизнь с Краснодаром. А мы будем стараться создать все возможности для этого, — сказал Евгений Первышов.

Празднование дня города Краснодара продолжается и 22 сентября. В 18 часов на Главной городской площади начнется концерт с участием Алекса Малиновского, рэп-дуэта HammAli&Navai и исполнителя Feduk. В 22 часа начнется фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU