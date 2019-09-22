Обновленный Фестивальный сквер открыли в Краснодаре
В День города в Краснодаре открыли обновленный Фестивальный сквер у пересечения улиц Тургенева и Атарбекова.
В зеленой зоне полностью сохранилась планировка, но здесь появились новые игровые и детские площадки, освещение, пешеходные дорожки и лавочки, 32 тренажера для занятий спортом. Сквер оборудован автоматической системой полива. Одна из детских площадок имеет интерактивную иллюминацию.
- В ближайшее время дополнительно высадят свыше 100 деревьев и 2,6 тыс. кустарников, - добавили в пресс-службе администрации Краснодара.
В день открытия в сквере прошел фестиваль национальных культур.
ИСТОЧНИК KP.RU
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