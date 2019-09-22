СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-22T16:24:01+03:00

В результате ДТП никто не пострадал

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Крупная авария произошла в Сочи. Водитель большегруза, у которого отказали тормоза, не справился с управлением и протаранил несколько автомобилей.

Инцидент произошел на улице Выскогорной недалеко от улицы Тимирязева. Чтобы остановить машину, водителю пришлось направить ее в мусорные баки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/733560" frameborder="0"></iframe> В Сочи грузовик без тормозов протаранил 10 машин.

Около десятка машин получили серьезные повреждения, к счастью, никто не пострадал. В ГИБДД изучают все обстоятельства инцидента, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU