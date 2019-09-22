В Сочи грузовик без тормозов протаранил 10 машин
В результате ДТП никто не пострадал
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Крупная авария произошла в Сочи. Водитель большегруза, у которого отказали тормоза, не справился с управлением и протаранил несколько автомобилей.
Инцидент произошел на улице Выскогорной недалеко от улицы Тимирязева. Чтобы остановить машину, водителю пришлось направить ее в мусорные баки.
В Сочи грузовик без тормозов протаранил 10 машин.
Около десятка машин получили серьезные повреждения, к счастью, никто не пострадал. В ГИБДД изучают все обстоятельства инцидента, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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