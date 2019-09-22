2019-09-22T17:16:52+03:00
Спорт

Боксер из Краснодара стал чемпионом мира

Муслим Гаджимагомедов стал сильнейшим в весе до 91 кг
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Муслим Гаджимагомедов - чемпион мира по боксуМуслим Гаджимагомедов - чемпион мира по боксу
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В Екатеринбурге на чемпионате мира по боксу медаль высшей пробы завоевал спортсмен из Краснодара Муслим Гаджимагомедов. Его финальный бой проходил в день 226-летия столицы Кубани.

- В финальном бою в весовой категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов победил единогласным решением судьи Хулио Сезара Кастильо Торреса из Эквадора, - сообщили в краевом министерстве спорта.

Для сборной России эта золотая медаль стала третьей, две на счету Андрея Замкова и Глеба Бакши, бронзу добавил Максим Бабанин.

Муслим Гаджимагомедов родился в Дагестане, но с 2018 году живет в Краснодаре и представляет спортивную школу олимпийского резерва №9. Среди его титулов – победы на Европейских играх в Минске и международном турнире в Кельне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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