Боксер из Краснодара стал чемпионом мира

СЕГОДНЯ 17:16 2019-09-22T17:16:52+03:00

Муслим Гаджимагомедов стал сильнейшим в весе до 91 кг

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В Екатеринбурге на чемпионате мира по боксу медаль высшей пробы завоевал спортсмен из Краснодара Муслим Гаджимагомедов. Его финальный бой проходил в день 226-летия столицы Кубани.

- В финальном бою в весовой категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов победил единогласным решением судьи Хулио Сезара Кастильо Торреса из Эквадора, - сообщили в краевом министерстве спорта.

Для сборной России эта золотая медаль стала третьей, две на счету Андрея Замкова и Глеба Бакши, бронзу добавил Максим Бабанин.

Муслим Гаджимагомедов родился в Дагестане, но с 2018 году живет в Краснодаре и представляет спортивную школу олимпийского резерва №9. Среди его титулов – победы на Европейских играх в Минске и международном турнире в Кельне.

ИСТОЧНИК KP.RU