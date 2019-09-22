2019-09-22T18:21:04+03:00
Звезды

За 10 лет комплекс «Атамань» посетили почти 2 млн человек

Станица отмечает фестивалем свой день рождения
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Атамань отмечает десятилетиеАтамань отмечает десятилетие
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Этнографический комплекс «Атамань» в Темрюкском районе отмечает свое десятилетие. За это время здесь побывали почти 2 миллиона человек.

В эти дни в станице проходит главный фестиваль года – «Казачья слава». На концертных площадках станицы для гостей выступают лучшие самодеятельные и профессиональные вокальные и хореографические коллективы Кубани.

На скаковом поле комплекса проходят традиционные скачки на приз губернатора Краснодарского края, большое конно-спортивное представление «Джигитовка» с фрагментами реконструкции казачьего боя и сложнейшими трюковыми элементами.

Как всегда не обходится без ярмарки народных промыслов и мастер-классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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