За 10 лет комплекс «Атамань» посетили почти 2 млн человек
Этнографический комплекс «Атамань» в Темрюкском районе отмечает свое десятилетие. За это время здесь побывали почти 2 миллиона человек.
В эти дни в станице проходит главный фестиваль года – «Казачья слава». На концертных площадках станицы для гостей выступают лучшие самодеятельные и профессиональные вокальные и хореографические коллективы Кубани.
На скаковом поле комплекса проходят традиционные скачки на приз губернатора Краснодарского края, большое конно-спортивное представление «Джигитовка» с фрагментами реконструкции казачьего боя и сложнейшими трюковыми элементами.
Как всегда не обходится без ярмарки народных промыслов и мастер-классов.
ИСТОЧНИК KP.RU