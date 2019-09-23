После ДТП под Краснодаром пять человек госпитализированы в больницу
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 22 сентября между поселком Колосистый и Немецкой деревней.
- По предварительным данным, произошло столкновение маршрутки «Хендай» и автомобиля «Мерседес». В результате аварии пять человек были госпитализированы - двое из маршрутки и трое из легкового автомобиля. Их доставили в больницу для обследования. Степень тяжести травм устанавливается, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Напомним, крупная авария произошла в Сочи. Водитель большегруза, у которого отказали тормоза, не справился с управлением и протаранил несколько автомобилей. Инцидент произошел на улице Выскогорной недалеко от улицы Тимирязева. Чтобы остановить машину, водителю пришлось направить ее в мусорные баки.
ДТП под Краснодаром с маршруткой и иномаркой.Видео: социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU