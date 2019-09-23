2019-09-23T08:35:20+03:00
Происшествия

После ДТП под Краснодаром пять человек госпитализированы в больницу

Авария произошла вечером 22 сентября [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 22 сентября между поселком Колосистый и Немецкой деревней.

- По предварительным данным, произошло столкновение маршрутки «Хендай» и автомобиля «Мерседес». В результате аварии пять человек были госпитализированы - двое из маршрутки и трое из легкового автомобиля. Их доставили в больницу для обследования. Степень тяжести травм устанавливается, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, крупная авария произошла в Сочи. Водитель большегруза, у которого отказали тормоза, не справился с управлением и протаранил несколько автомобилей. Инцидент произошел на улице Выскогорной недалеко от улицы Тимирязева. Чтобы остановить машину, водителю пришлось направить ее в мусорные баки.

ДТП под Краснодаром с маршруткой и иномаркой.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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