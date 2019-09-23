В День города 336 первоклассников Краснодара посвятили в казачат

СЕГОДНЯ 07:27 2019-09-23T07:50:40+03:00

Ребятам торжественно вручили подарки, а также комплекты книг по истории и культуре

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Десятая церемония посвящения состоялась на Казачьей площади Краснодара. По традиции она проходит в воскресенье, во время празднования Дня города и открывает фестиваль «Екатеринодар казачий».

- Школьники произнесли слова обещания. А после юным казачатам вручили подарки, а также каждый получил комплекты книг по истории и культуре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В городе существуют не только классы, но и четыре казачьи школы. На торжественное посвящение пришли 336 мальчиков и девочек из 11 первых классов.

Всего по данным городского управления по делам казачества и военнослужащих, в краевом центре - 353 казачьих класса и группы.

ИСТОЧНИК KP.RU