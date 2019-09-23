2019-09-23T07:45:39+03:00
Общество

Кореновский район отметил 95-летие

Жителей муниципалитета поздравил Андрей Коробка
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В прошедшие выходные Кореновский район отметил 95-летией со дня основания. На торжественном мероприятии жителей муниципалитета поздравил Андрей Коробка. Он поблагодарил руководство и граждан за инициативность и трудолюбие, и вручил благодарности губернатора Кубани выдающимся работникам АПК.

- На сегодняшний день в муниципалитете реализуется 4 инвестпроекта в сфере АПК на сумму 1,4 миллиард рублей. Их планируется завершить до 2021 года. В результате в районе будет создано порядка 150 новых рабочих мест, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, этнографический комплекс «Атамань» в Темрюкском районе отметил свое десятилетие. За это время здесь побывали почти 2 миллиона человек. Здесь прошел главный фестиваль года – «Казачья слава». На концертных площадках станицы для гостей выступали лучшие самодеятельные и профессиональные вокальные и хореографические коллективы Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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