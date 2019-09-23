В Краснодаре 60 тысяч человек пришли на финальный концерт в честь Дня города

СЕГОДНЯ 08:09 2019-09-23T08:09:47+03:00

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Празднование годовщины основания Краснодара завершилось 22 сентября вторым большим концертом на Главной городской площади. На мероприятии выступили Алекс Малиновский, Feduk и дуэт HammAli&Navai. На финальный концерт пришли около 60 тысяч краснодарцев.

- Праздник начался в 18:00 и продолжался до 22:00. Главная городская площадь едва уместила всех желающих послушать известных исполнителей. В перерыве между выступлениями лидеров отечественных чартов краснодарцам поднимали настроение танцевальные коллективы и диджеи города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, несмотря на субботнюю непогоду и похолодание, в гуляниях, которые развернулись по всему городу участвовали сотни тысяч человек. Вечернюю концертную программу открыли солисты коллектива «Хор Турецкого». Ну а затем на сцену вышли «Иванушки International» и глава города Евгений Первышов. А завершил вечер Валерий Сюткин и «Рок-н-ролл бэнд», после чего над центром Краснодара прогремел праздничный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU