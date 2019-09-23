В Сочи состоится российско-китайская художественная выставка

СЕГОДНЯ 08:18 2019-09-23T08:18:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сочинском художественном музее 25 сентября откроется российско-китайская художественная выставка. Она продлится всего 10 дней. До 5 октября у сочинцев и гостей курорта будет возможность познакомиться с творчеством известных художников из Азии.

- Всего свои работы представят четыре мастера кисти из Поднебесной. Также на выставке будут представлены работы российского художника Жанны Отченаш, широко известной в Китае, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Авторы проведут встречи со зрителями, а также мастер-классы. Эти встречи поспособствуют укреплению дружеских и культурных связей российского и китайского народов.

Открытие выставки состоится 25 сентября в 15:00. Вход на торжественную церемонию – свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU