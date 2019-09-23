СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-23T09:13:14+03:00

На Кубани мужчина угнал авто со спящим водителем на заднем сидении

Злоумышленник не справился с управлением, наехал на препятствие и оставил машину на берегу реки

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Белоглинского района обратился 36-летний местный житель. Мужчина рассказал, что заснул на заднем сиденье своего авто возле магазина. Когда он проснулся, то обнаружил машину на берегу реки, при этом на транспорте имелись механические повреждения.

Полицейские опросили очевидцев и вскоре установили возможного злоумышленника. Им оказался 24-летний местный житель. Его задержали.

- По версии следствия, мужчина угнал авто с помощью ключей, оставленных владельцем в замке зажигания. Он уехал кататься по Белоглинскому району. Вскоре парень не справился с управлением, наехал на препятствие, выехал на берег реки и, оставив авто, скрылся с места происшествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU