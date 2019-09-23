В центре Краснодара молодые люди перекрыли дорогу и устроили танцы на машинах
После празднования Дня города молодежь устроила дискотеку прямо на проезжей части в центре Краснодара. Очевидцы сняли это на видео и выложили в социальные сети. На кадрах видно, как парни и девушки перекрыли дорогу, забрались на капоты автомобилей и стали танцевать.
Жителей близлежащих домов такое шоу очень возмутило. Стрелки часов показывали два часа ночи.
- Танцы проходили на пересечении улиц Красной и Чапаева. Парни и девушки перекрыли проезжую часть, танцевали на капотах автомобилей. На замечания жителей не реагировали и вели себя довольно агрессивно, - сообщает РИА «Регион online».
Как рассказывают очевидцы, многие были в неадекватном состоянии, возможно пьяны, и никак не реагировали на происходящее вокруг. Краснодарцы отметили, что не заметили поблизости ни одного наряда полиции.
В Краснодаре молодежь перекрыла дорогу и устроила танцы на машинах.Видео: "Регион Online"
ИСТОЧНИК KP.RU