В центре Краснодара молодые люди перекрыли дорогу и устроили танцы на машинах

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-23T10:11:58+03:00

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После празднования Дня города молодежь устроила дискотеку прямо на проезжей части в центре Краснодара. Очевидцы сняли это на видео и выложили в социальные сети. На кадрах видно, как парни и девушки перекрыли дорогу, забрались на капоты автомобилей и стали танцевать.

Жителей близлежащих домов такое шоу очень возмутило. Стрелки часов показывали два часа ночи.

- Танцы проходили на пересечении улиц Красной и Чапаева. Парни и девушки перекрыли проезжую часть, танцевали на капотах автомобилей. На замечания жителей не реагировали и вели себя довольно агрессивно, - сообщает РИА «Регион online».

Как рассказывают очевидцы, многие были в неадекватном состоянии, возможно пьяны, и никак не реагировали на происходящее вокруг. Краснодарцы отметили, что не заметили поблизости ни одного наряда полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/733625" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре молодежь перекрыла дорогу и устроила танцы на машинах.Видео: "Регион Online"

ИСТОЧНИК KP.RU