2019-09-23T10:01:53+03:00
Звезды

Выставка «Античная цивилизация и варварский мир» открылась в Краснодаре

Она начала свою работу в год 140-летнего юбилея музея-заповедника имени Фелицына
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба минкультуры Краснодарского краяФото: пресс-служба минкультуры Краснодарского края
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В минувшие выходные в Краснодаре открылась выставка «Античная цивилизация и варварский мир». Экспозицию посетили делегации из Карлсруэ, Нанси, а также представители из Ларнаки и Еревана.

- Первая совместная выставка с Бадэнским краевым музеем Карлсруэ открылась в год 140-летнего юбилея музея-заповедника имени Фелицына и 100-летнего юбилея Бадэнского краевого музея Карлсруэ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Для гостей мероприятия старший научный сотрудник археологических фондов, кандидат исторических наук Владислав Улитин провел первые экскурсии по залу выставки «Античная цивилизация и варварский мир».

Напомним, в Сочи состоится российско-китайская художественная выставка. Она продлится всего 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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