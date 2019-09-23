Краевые специалисты проконсультировали более 800 жителей Кущевского района

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-23T10:19:27+03:00

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Краевые специалисты провели в поликлинике Кущевской ЦРБ бесплатный прием. Осмотр вели кардиологи, неврологи и эндокринологи. Специалисты проконсультировали 811 человек. 29 пациентов для дальнейшего лечения получили направление в Краевую клиническую больницу №1.

- Специалисты измерили рост, вес, артериальное давление, определили уровень глюкозы и холестерина крови. Врачи функциональной диагностики проводили ЭКГ-исследования, врачи ультразвуковой диагностики – УЗИ различных органов и систем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Граждан уже с результатами обследования направляли на консультацию к необходимому специалисту. Врачи внимательно беседовали с людьми, оценивали результаты, определяли наличие заболевания, назначали необходимое лечение.

Также медики объясняли, как изменить образ жизни, чтобы не допустить усугубления болезни и как правильно себя вести в экстренных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU