2019-09-23T10:19:27+03:00
Здоровье

Краевые специалисты проконсультировали более 800 жителей Кущевского района

29 пациентов получили направление в Краевую клиническую больницу №1
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: минздрав краяФото: минздрав края
Изменить размер текста:

Краевые специалисты провели в поликлинике Кущевской ЦРБ бесплатный прием. Осмотр вели кардиологи, неврологи и эндокринологи. Специалисты проконсультировали 811 человек. 29 пациентов для дальнейшего лечения получили направление в Краевую клиническую больницу №1.

- Специалисты измерили рост, вес, артериальное давление, определили уровень глюкозы и холестерина крови. Врачи функциональной диагностики проводили ЭКГ-исследования, врачи ультразвуковой диагностики – УЗИ различных органов и систем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Граждан уже с результатами обследования направляли на консультацию к необходимому специалисту. Врачи внимательно беседовали с людьми, оценивали результаты, определяли наличие заболевания, назначали необходимое лечение.

Также медики объясняли, как изменить образ жизни, чтобы не допустить усугубления болезни и как правильно себя вести в экстренных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае школьное образование оценят по международным стандартам
Более 150 инновационных центров для обучения школьников откроют на Кубани
На Кубани росгвардейцы задержали водителя, который хотел скрыться с места аварии
В краснодарском магазине продавщица вычислила воров и избила их палкой
ВТБ Лизинг поставит 70 вагонов «Почте России»
В Анапе без вести пропал 15-летний подросток-инвалид
На Кубани замначальника исправительной колонии пообещал осужденной покровительство за технику
На Кубани 4-летний мальчик погиб под колесами поезда
В Сочи построят школу и летний лагерь
Жителям Краснодарского края простят неоплаченные штрафы
В Краснодаре женщина выпрыгнула из окна 3 этажа, спасаясь от пожара
В новогоднюю ночь в сочинском отеле-замке «Богатырь» пройдет бал Щелкунчика
В Северском районе директора школы, который фиктивно устроил сына сторожем, осудили
В Краснодаре полиция ищет ночных танцоров на капотах авто в центре города
В горах Сочи во время прогулки заблудились две женщины
Прокуратура Мостовского района заблокировала доступ к пяти сайтам
В Сочи легковушка вылетела в крутой обрыв
В Сочи директор коммерческой организации не платил 442 работникам зарплату
Компания «ЮгСтройИнвест» объявила о старте продаж в новом доме микрорайона «Губернский»
В Новороссийске приставы провели рейд на дорогах
Выставка «Античная цивилизация и варварский мир» открылась в Краснодаре