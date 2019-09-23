2019-09-23T12:20:55+03:00
Недвижимость

Компания «ЮгСтройИнвест» объявила о старте продаж в новом доме микрорайона «Губернский»

В шаговой доступности у жителей нового, 24-этажного дома находится современная школа на 1550 мест
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Группа компаний «ЮгСтройИнвест»Группа компаний «ЮгСтройИнвест»
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26 литер – уже третий дом от «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре, в котором дольщики смогут приобрести квартиру по новым правилам - с использованием счетов эскроу.

В шаговой доступности у жителей нового, 24-этажного дома уже есть современная школа на 1550 мест, 2 садика на 280 и 300 мест с ясельными группами, остановка общественного транспорта и просторная зеленая аллея.

«Группа компаний «ЮгСтройИнвест» объявляет о старте продаж квартир в 26 литере, – рассказывает Елена Богачёва, начальник отдела продаж краснодарского офиса ГК «ЮгСтройИнвест». – Это уже 3й дом нашей компании в Краснодаре, купить квартиру в котором вы сможете с использованием счетов эскроу. Кроме того, покупателям будет доступна выгодная беспроцентная рассрочка от застройщика. В 26 литере будет всего 207 квартир. А потому, чтобы выбрать планировку своей мечты, следует поторопиться, ведь самая выгодная цена - на старте».

«ЮгСтройИнвест» не только возводит качественные и комфортные дома, но и проводит в микрорайонах комплексное благоустройство. У жителей «Губернского» во дворах есть игровые и спортивные площадки, просторные аллеи с арт-объектами, вся необходимая инфраструктура. За 16 лет работы, компания возвела более 3,4 миллионов квадратных метров жилья, 15 социальных объектов, зарекомендовала себя как один из самых надежных застройщиков в стране.

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