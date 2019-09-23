В Сочи директор коммерческой организации не платил 442 работникам зарплату

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-23T12:57:20+03:00

Он задолжал более 43,7 миллионов рублей

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В Сочи в отношении 41-летнего директора ООО «Трансмост Сочи», подозреваемого в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы 442 сотрудникам, завели уголовное дело (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

- С апреля по июль 2019 года директор организации, которая осуществляет деятельность в сфере строительных работ и производства металлических конструкций, оставлял своих работников без денег. Он задолжал более 43,7 миллионов рублей 442 сотрудникам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

При этом у подозреваемого была необходимая сумма для погашения указанной задолженности, но деньги он использовал на иные нужды.

Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, на Кубани завершат возведение 29 инвестиционно-непривлекательных долгостроев. Финансовую поддержку окажет федеральный бюджет

ИСТОЧНИК KP.RU