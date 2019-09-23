2019-09-23T12:57:20+03:00
Происшествия

В Сочи директор коммерческой организации не платил 442 работникам зарплату

Он задолжал более 43,7 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Сочи директор коммерческой организации не платил 442 работникам зарплатуВ Сочи директор коммерческой организации не платил 442 работникам зарплату
Изменить размер текста:

В Сочи в отношении 41-летнего директора ООО «Трансмост Сочи», подозреваемого в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы 442 сотрудникам, завели уголовное дело (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

- С апреля по июль 2019 года директор организации, которая осуществляет деятельность в сфере строительных работ и производства металлических конструкций, оставлял своих работников без денег. Он задолжал более 43,7 миллионов рублей 442 сотрудникам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

При этом у подозреваемого была необходимая сумма для погашения указанной задолженности, но деньги он использовал на иные нужды.

Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, на Кубани завершат возведение 29 инвестиционно-непривлекательных долгостроев. Финансовую поддержку окажет федеральный бюджет

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае школьное образование оценят по международным стандартам
Более 150 инновационных центров для обучения школьников откроют на Кубани
На Кубани росгвардейцы задержали водителя, который хотел скрыться с места аварии
В краснодарском магазине продавщица вычислила воров и избила их палкой
ВТБ Лизинг поставит 70 вагонов «Почте России»
В Анапе без вести пропал 15-летний подросток-инвалид
На Кубани замначальника исправительной колонии пообещал осужденной покровительство за технику
На Кубани 4-летний мальчик погиб под колесами поезда
В Сочи построят школу и летний лагерь
Жителям Краснодарского края простят неоплаченные штрафы
В Краснодаре женщина выпрыгнула из окна 3 этажа, спасаясь от пожара
В новогоднюю ночь в сочинском отеле-замке «Богатырь» пройдет бал Щелкунчика
В Северском районе директора школы, который фиктивно устроил сына сторожем, осудили
В Краснодаре полиция ищет ночных танцоров на капотах авто в центре города
В горах Сочи во время прогулки заблудились две женщины
Прокуратура Мостовского района заблокировала доступ к пяти сайтам
В Сочи легковушка вылетела в крутой обрыв
Компания «ЮгСтройИнвест» объявила о старте продаж в новом доме микрорайона «Губернский»
В Новороссийске приставы провели рейд на дорогах
Краевые специалисты проконсультировали более 800 жителей Кущевского района
Выставка «Античная цивилизация и варварский мир» открылась в Краснодаре