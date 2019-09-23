СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-23T11:20:04+03:00

В Сочи легковушка вылетела в крутой обрыв

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В Сочи 21 сентября в 22:30 произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом в Южный РПСО сообщил очевидец аварии.

На 4-ом километре Марьинского шоссе водитель легковушки не справился с управлением и вылетел в крутой обрыв, глубиной около 100 метров.

Мужчине была необходима помощь спасателей. Сотрудники Лазаревского подразделения ЮРПСО выехали на место ДТП, спустились по склону до машины, эвакуировали из нее пострадавшего жителя Ставрополя. Мужчину передали врачам скорой.

- После чего сотрудники ведомства отсоединили аккумулятор, обесточив поврежденный автомобиль, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU