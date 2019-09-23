Прокуратура Мостовского района заблокировала доступ к пяти сайтам

СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-23T11:28:44+03:00

На них демонстрировались нацистская атрибутика и символика

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Прокуратура Мостовского района при проверке выявила незаконные сайты. Во время просмотра страниц в Интернете были обнаружены изображения с нацистской атрибутикой и символикой.

- В России запрещены подобные знаки в любой форме. Они считаются оскорбляющими многонациональный народ и память о понесенных в ВОВ жертвах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту прокуратурой района в суд было направлено заявление о признании информации, размещенной на пяти сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ. Требования удовлетворены в полном объеме.

Роскомнадзор по Южному Федеральному округу заблокирует доступ к этой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU