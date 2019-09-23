2019-09-23T11:38:11+03:00
Происшествия

В горах Сочи во время прогулки заблудились две женщины

Медицинская помощь им не понадобилась
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ЮРПСО МЧС РоссииФото: ЮРПСО МЧС России
Изменить размер текста:

Вечером 21 сентября от диспетчера «112» в спасотряд ЮРПСО МЧС России поступило сообщение. Недалеко от поселка Дубравный Адлерского района две женщины во время прогулки сошли с туристической тропы в лес и заблудились.

- Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО выехали в лесную местность, с помощью сотовой связи установили местонахождение туристок и вывели их в безопасное место, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Медицинская помощь жительницам республики Крым не потребовалась.

Напомним, прокуратура Мостовского района заблокировала доступ к пяти сайтам. На них демонстрировались нацистская атрибутика и символика. В России запрещены подобные знаки в любой форме. Они считаются оскорбляющими многонациональный народ и память о понесенных в ВОВ жертвах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае школьное образование оценят по международным стандартам
Более 150 инновационных центров для обучения школьников откроют на Кубани
На Кубани росгвардейцы задержали водителя, который хотел скрыться с места аварии
В краснодарском магазине продавщица вычислила воров и избила их палкой
ВТБ Лизинг поставит 70 вагонов «Почте России»
В Анапе без вести пропал 15-летний подросток-инвалид
На Кубани замначальника исправительной колонии пообещал осужденной покровительство за технику
На Кубани 4-летний мальчик погиб под колесами поезда
В Сочи построят школу и летний лагерь
Жителям Краснодарского края простят неоплаченные штрафы
В Краснодаре женщина выпрыгнула из окна 3 этажа, спасаясь от пожара
В новогоднюю ночь в сочинском отеле-замке «Богатырь» пройдет бал Щелкунчика
В Северском районе директора школы, который фиктивно устроил сына сторожем, осудили
В Краснодаре полиция ищет ночных танцоров на капотах авто в центре города
Прокуратура Мостовского района заблокировала доступ к пяти сайтам
В Сочи легковушка вылетела в крутой обрыв
В Сочи директор коммерческой организации не платил 442 работникам зарплату
Компания «ЮгСтройИнвест» объявила о старте продаж в новом доме микрорайона «Губернский»
В Новороссийске приставы провели рейд на дорогах
Краевые специалисты проконсультировали более 800 жителей Кущевского района
Выставка «Античная цивилизация и варварский мир» открылась в Краснодаре