В горах Сочи во время прогулки заблудились две женщины

СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-23T11:38:11+03:00

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Вечером 21 сентября от диспетчера «112» в спасотряд ЮРПСО МЧС России поступило сообщение. Недалеко от поселка Дубравный Адлерского района две женщины во время прогулки сошли с туристической тропы в лес и заблудились.

- Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО выехали в лесную местность, с помощью сотовой связи установили местонахождение туристок и вывели их в безопасное место, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Медицинская помощь жительницам республики Крым не потребовалась.

Напомним, прокуратура Мостовского района заблокировала доступ к пяти сайтам. На них демонстрировались нацистская атрибутика и символика. В России запрещены подобные знаки в любой форме. Они считаются оскорбляющими многонациональный народ и память о понесенных в ВОВ жертвах.

ИСТОЧНИК KP.RU