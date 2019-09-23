В горах Сочи во время прогулки заблудились две женщины
Вечером 21 сентября от диспетчера «112» в спасотряд ЮРПСО МЧС России поступило сообщение. Недалеко от поселка Дубравный Адлерского района две женщины во время прогулки сошли с туристической тропы в лес и заблудились.
- Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО выехали в лесную местность, с помощью сотовой связи установили местонахождение туристок и вывели их в безопасное место, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Медицинская помощь жительницам республики Крым не потребовалась.
Напомним, прокуратура Мостовского района заблокировала доступ к пяти сайтам. На них демонстрировались нацистская атрибутика и символика. В России запрещены подобные знаки в любой форме. Они считаются оскорбляющими многонациональный народ и память о понесенных в ВОВ жертвах.
ИСТОЧНИК KP.RU