2019-09-23T12:15:03+03:00
Происшествия

В Северском районе директора школы, который фиктивно устроил сына сторожем, осудили

Его родственник более двух лет, ничего не делая, получал зарплату
Александра ПОДУШКО
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В Северском районе директора школы, который фиктивно устроил сына сторожем, осудилиВ Северском районе директора школы, который фиктивно устроил сына сторожем, осудилиФото: Архив "КП"
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- В Северском районе бывшего директора МБОУ СОШ №36 станицы Новодмитриевской Северского района осудили. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Северского района.

57-летний житель Краснодара занимал должность директора одной из школ Северского района. Воспользовавшись этим положением, он оформил на работу своего сына в качестве сторожа. Молодой человек, по устному распоряжению своего отца, не исполнял никаких обязанностей, а просто более двух лет получал зарплату. Общий ущерб составил свыше 200 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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