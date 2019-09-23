2019-09-23T12:24:40+03:00
Общество

В новогоднюю ночь в сочинском отеле-замке «Богатырь» пройдет бал Щелкунчика

31 декабря в замке «Богатырь» 4* реальностью станет удивительная новогодняя сказка
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба «Сочи Парк»Фото: пресс-служба «Сочи Парк»
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Гости праздничного банкета увидят театрализованное шоу «Щелкунчик и Мышиный Король» от ведущих артистов первого тематического парка страны Сочи Парка.

Большое семейное шоу удивит невероятными трюками Мышиного Короля и Щелкунчика, роскошными декорациями и костюмами. На стильной вечеринке, подготовленной командой лучшего парка развлечений России Сочи Парка, гостей ждут иллюзионное шоу и выход барабанщиков, бал-маскарад под снегопадом прямо в зале, концерт кавер-группы, уникальная балетная хореография и другие сюрпризы.

Ведущие вечера – участники магического проекта «Удиви меня» (ТВ3) Алексей и Алена Карза. Алексей – единственный в России фокусник, выступающий в жанре ComedyMagicShow.

В меню банкета от шеф-повара «Богатыря» - деликатесы русской и европейской кухни.

Отдельная программа в новогоднюю ночь приготовлена для детей. Среди праздничных активностей - веселая анимация, дискотека, оборудована территория для настольных и подвижных игр, сухие бассейны. И, конечно, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

Раннее бронирование новогодних каникул в отеле-замке «Богатырь» стартовало уже сейчас. Размещение с 10%-ной скидкой в даты с 30 декабря по 4 января доступно при бронировании не позднее чем за 30 дней до даты заезда. В стоимость номера входит праздничный банкет в отеле-замке и безлимитное посещение Сочи Парка, в том числе в новогоднюю ночь, завтрак и ужин «шведский стол» в ресторане «Баллада», детский клуб «Карусель», тренажерный зал, заправочная станция для электромобилей, парковка.

Подробности акции на сайте sochipark.ru.

Четырехзвездочный отель «Богатырь» расположен на территории «Сочи Парка», он состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В замке 290 номеров, просторные конференц-залы, два ресторана с авторской кухней — «Садко» и «Баллада», спа-центр, открытый бассейн и детская площадка, а также экозаправка для электромобилей на собственной парковке.

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