В Краснодаре женщина выпрыгнула из окна 3 этажа, спасаясь от пожара

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-23T12:41:56+03:00

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В Краснодаре утром 23 сентября на улице Командорской, 5 в квартире на третьем этаже 10-этажного дома произошел пожар. Домашние вещи на площади 15 квадратных метров были потушены до прибытия сотрудников МЧС.

- Было задействовано 3 единицы техники и 9 человек личного состава. По предварительным данным, есть пострадавшие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Спасаясь от пожара, женщина выпрыгнула из окна третьего этажа на козырек входной двери в подъезд, осталась жива, ей передали врачам «скорой». Также мужчина, один из жильцов, получил ожоги рук, ему понадобилась медицинская помощь. Всего из дома было эвакуировано 50 человек, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU