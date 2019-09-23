Жителям Краснодарского края простят неоплаченные штрафы

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-23T12:32:10+03:00

Это коснется не всех краснодарцев, а только банкротов

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С помощью процедуры банкротства можно будет по умолчанию избавиться от долгов по налогам и штрафам. Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс на днях рассмотрели в правительстве РФ.

Когда документ примут, государство не будет взыскивать с граждан-банкротов задолженности по налогам и неоплаченным штрафам, даже если гражданин не заявлял их в ходе процедуры. Они автоматически "обнулятся".

Между тем возможностью признать себя банкротами уже воспользовались несколько тысяч жителей Краснодарского края.

- Всё больше жителей Кубани, оказавшись в непростом финансовом положении, предпочитают воспользоваться хоть и относительно новым, но единственным законным выходом из ситуации. В Краснодарском крае всего с момента принятия закона заявили о банкротстве около 4000 человек, - рассказывает Дмитрий Дмитриев, директор по развитию компании "ОК Банкрот" в Краснодарском крае. - Одна из причин популярности процедуры - 98% положительных решений судов. То есть, если человек просит признать его банкротом, это почти всегда удаётся сделать. Суммы списаний долгов - очень разные, встречаются и весьма внушительные. Например, 250 нашим клиентам списали долги на общую сумму 500 млн рублей. Ещё 150 человек сейчас находятся в процедуре. Их долги составили порядка 230 миллионов рублей. Они спишутся в течение года. Это кредитные обязательства, долги по распискам и в микрофинансовые организации и др.

Напомним, сейчас процедура банкротства подразумевает списание долгов по кредитам.

Закон о банкротстве физических лиц появился в нашей стране всего несколько лет назад, но россияне уже активно им пользуются. За один только 2018 год с жителей РФ списали в общей сложности 153 миллиарда рублей долгов.

В 2018 году в России признали банкротами более 43 тысяч граждан. За первую половину текущего года - более 29 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU