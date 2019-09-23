В Сочи построят школу и летний лагерь

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-23T12:38:36+03:00

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Школа на 800 мест и летний круглосуточный лагерь, рассчитанный на 100 детей, расположатся на одной территории – в микрорайоне Мамайка. Проект уже прошел экспертизу.

- Из-за сложного рельефа местности и значительного перепада высот на противооползневые мероприятия уйдет 20-30 процентов бюджета. А общая стоимость строительства составит свыше миллиарда рублей. Большую часть средств выделит Краснодарский край, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом микрорайоне живут более 40 тысяч человек, из них порядка 8 тысяч детей, а школы нет. Учащиеся вынуждены ездить в другие районы города, ближайшее учреждение находится на расстоянии 7 километров. Строительство запланировано на 2020 год.

Построят дополнительный корпус лицея №23 на 400 мест на улице Виноградной. Он позволит значительно расширить пространство лицея, дети смогут получать и дополнительное образование. На возведение пристройки предусмотрено 280 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU