На Кубани замначальника исправительной колонии пообещал осужденной покровительство за технику

СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-23T13:48:24+03:00

Он потребовал передать ему ноутбук, принтер, микроволновую печь и два электрических чайника

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В краевой столице прокуратура провела проверку деятельности ФКУ ИК № 3 УФСИН России по Краснодарскому краю.

35-летний заместитель начальника исправительной колонии в начале лета 2018 года, договорился с осужденной о том, что будет оказывать ей покровительство. Он также готов был ей помочь в условно-досрочном освобождении. За это он потребовал передать ему ноутбук, принтер, микроволновую печь и два электрических чайника.

- СК по краю в отношении указанного лица возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, в Северском районе директора школы, который фиктивно устроил сына сторожем, осудили. Его родственник более двух лет, ничего не делая, получал зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU