2019-09-23T13:18:22+03:00
Общество

В краснодарском магазине продавщица вычислила воров и избила их палкой

Злоумышленников разыскивают [видео]
Евгения СОРОКА
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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Инцидент произошел в одном из краснодарских магазинов на улице Казбекской. В торговую точку зашла компания. Пока двое мужчин пытались отвлечь продавца, их приятельница снимала одежду с вешалок и прятала ее в пакет.

- Я услышала шелест пакета, пошла за ней и увидела, что она делает, - рассказывает продавец магазина.

Разоблачив воров, женщина выпроводила их из магазина с помощью палки. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, установленные внутри торговой точки.

Продавец выгнала воров из магазина палкой Видео: instagram.com/angelok_krd.

К счастью, костюм за 3900 рублей злоумышленникам украсить не удалось, но все же они ушли не с пустыми руками.

Воров пока не нашли.

- Если кто знает, где они живут, сообщите, очень хочется добавить теперь всем троим по голове палкой, - говорит продавец. - По совету мужа теперь у меня в кармане всегда будет перцовый баллончик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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