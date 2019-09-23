В краснодарском магазине продавщица вычислила воров и избила их палкой
Инцидент произошел в одном из краснодарских магазинов на улице Казбекской. В торговую точку зашла компания. Пока двое мужчин пытались отвлечь продавца, их приятельница снимала одежду с вешалок и прятала ее в пакет.
- Я услышала шелест пакета, пошла за ней и увидела, что она делает, - рассказывает продавец магазина.
Разоблачив воров, женщина выпроводила их из магазина с помощью палки. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, установленные внутри торговой точки.
Продавец выгнала воров из магазина палкой Видео: instagram.com/angelok_krd.
К счастью, костюм за 3900 рублей злоумышленникам украсить не удалось, но все же они ушли не с пустыми руками.
Воров пока не нашли.
- Если кто знает, где они живут, сообщите, очень хочется добавить теперь всем троим по голове палкой, - говорит продавец. - По совету мужа теперь у меня в кармане всегда будет перцовый баллончик.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»