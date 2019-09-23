На Кубани росгвардейцы задержали водителя, который хотел скрыться с места аварии

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-23T13:26:23+03:00

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В Новокубанске на улице Большевистской к сотрудникам вневедомственной охраны обратились две участницы ДТП.

Они рассказали правоохранителям свою версию аварии и указали на мужчину, который, по их словам, спровоцировал ДТП, после чего бросил машину и пытался скрыться.

Злоумышленника задержали недалеко от места ЧП. По внешним признакам водитель «Газели», который влетел в «ВАЗ 2107», находился в состоянии опьянения. Уже в присутствии рогвардейцев мужчина хотел избавиться от свертка, который находился в кармане брюк. Как выяснилось позже, с растительной массой серо-зеленого цвета.

- Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарском украю.

ИСТОЧНИК KP.RU