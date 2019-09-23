Более 150 инновационных центров для обучения школьников откроют на Кубани
Как рассказал Вениамин Кондратьев, 24 сентября 153 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроются в Краснодарском крае.
- Здесь будут по-новому обучать по таким предметам, как «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Школьники смогут постичь азы 3D-моделирования, прототипирования, компьютерного черчения, технологии цифрового пространства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Центры откроются в рамках нацпроекта «Образование». Общий объем финансирования в этом году составил более 250 миллионов рублей. На эти средства была значительно обновлена материально-техническая база.
Напомним, в Сочи построят школу и летний лагерь. На это выделят свыше миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU