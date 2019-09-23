2019-09-23T13:40:10+03:00
Общество

Более 150 инновационных центров для обучения школьников откроют на Кубани

Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация краяФото: администрация края
Изменить размер текста:

Как рассказал Вениамин Кондратьев, 24 сентября 153 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроются в Краснодарском крае.

- Здесь будут по-новому обучать по таким предметам, как «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Школьники смогут постичь азы 3D-моделирования, прототипирования, компьютерного черчения, технологии цифрового пространства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Центры откроются в рамках нацпроекта «Образование». Общий объем финансирования в этом году составил более 250 миллионов рублей. На эти средства была значительно обновлена материально-техническая база.

Напомним, в Сочи построят школу и летний лагерь. На это выделят свыше миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае школьное образование оценят по международным стандартам
На Кубани росгвардейцы задержали водителя, который хотел скрыться с места аварии
В краснодарском магазине продавщица вычислила воров и избила их палкой
ВТБ Лизинг поставит 70 вагонов «Почте России»
В Анапе без вести пропал 15-летний подросток-инвалид
На Кубани замначальника исправительной колонии пообещал осужденной покровительство за технику
На Кубани 4-летний мальчик погиб под колесами поезда
В Сочи построят школу и летний лагерь
Жителям Краснодарского края простят неоплаченные штрафы
В Краснодаре женщина выпрыгнула из окна 3 этажа, спасаясь от пожара
В новогоднюю ночь в сочинском отеле-замке «Богатырь» пройдет бал Щелкунчика
В Северском районе директора школы, который фиктивно устроил сына сторожем, осудили
В Краснодаре полиция ищет ночных танцоров на капотах авто в центре города
В горах Сочи во время прогулки заблудились две женщины
Прокуратура Мостовского района заблокировала доступ к пяти сайтам
В Сочи легковушка вылетела в крутой обрыв
В Сочи директор коммерческой организации не платил 442 работникам зарплату
Компания «ЮгСтройИнвест» объявила о старте продаж в новом доме микрорайона «Губернский»
В Новороссийске приставы провели рейд на дорогах
Краевые специалисты проконсультировали более 800 жителей Кущевского района
Выставка «Античная цивилизация и варварский мир» открылась в Краснодаре