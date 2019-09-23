В краснодарских бассейнах закончился купальный сезон

СЕГОДНЯ 15:17 2019-09-23T18:01:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Купальный сезон в открытых бассейнах, расположенных в краснодарском парке им. 30-летия Победы закрыли 1 сентября. Теперь специалисты готовят их к предстоящей зиме. Процесс консервации завершат 4 ноября.

- Уже разобрали фильтры и насосы. Теперь предстоит законсервировать сами чаши бассейнов. В них оставят немного воды, а затем закроют деревянными настилами, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего возле стадиона «Олимп» располагаются 3 бассейна. Они оборудованы современными системами фильтрации воды. В период купального сезона - 1 июня до 1 сентября на регулярной основе проводят санобработку деревянных настилов.

Общая площадь пляжной площадки у Затона – 9 тыс кв.м.. Помимо бассейнов, здесь расположены 3 площадки для игры в волейбол, а также кабинки для переодевания и душевые.

ИСТОЧНИК KP.RU