2019-09-23T15:58:18+03:00
Общество

В Краснодаре на месяц ограничили проезд транспорта на участке улицы Бородинской

Это связано со строительством сетей ливневой канализации
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре стартовали работы по прокладке ливневой канализации на участке улицы Бородинской от дома № 152 до пересечения с Почтовой. Из-за этого на данном участке с 23 сентября до 22 октября в ночное время суток будут ограничивать движение транспорта на выезд из краевой столицы.

- Полосы дороги будут перекрывать поочередно, по мере продвижения работ. Автомобилистов просят быть внимательными и осторожными, а также выбирать альтернативные пути проезда по ночам, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что в данный момент уже действует ограничение на проезд машин по Бородинской – от дома № 156/2 до Заводской. Здесь перекрыта одна из полос на выезд из города до 25 сентября.

Также нельзя проехать по Бородинской — от Мачуги 182 до дома № 156/2. Здесь до 15 октября также будут вести работы по прокладке ливневки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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