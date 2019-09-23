После пожара на рынке Геленджика мэрия расторгла договоры аренды с владельцами точек

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-23T16:08:37+03:00

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После сильного пожара на рынке в Геленджике власти курорта решили расторгнуть договоры аренды с владельцами сгоревших торговых точек. Встретившись в погорельцами, в мэрии объявили, что прекращают сотрудничество. И воспользуются для этого статьей Гражданского кодекса.

- Основанием для прекращения разрешения на аренду земельных участков послужила статья 235 Гражданского кодекса РФ, в которой говорится о том, что «Право собственности прекращается при гибели или уничтожении имущества», - пояснили "КП" - Кубань" в администрации Геленджика. - Закон не позволяет дать людям разрешение на восстановление павильонов на улице Керченской.

На месте сгоревшего рынка появится пешеходная зона. А всем, кто питает надежду снова встать здесь за прилавок, указали на дверь.

- Это предложение принято не было. В настоящее время граждане самовольно восстанавливают конструкции, что ведёт лишь к потере их личных средств. Претензионные письма предпринимателям готовит управление муниципального земельного контроля, они запрещают самовольное возведение конструкций. Ни сейчас, ни в дальнейшем работа торгового ряда возобновлена не будет, - сообщают в мэрии.

Правда, пострадавшим предложили переселиться на третий этаж торгового центра.

Напомним, пожар на площади 300 квадратных метров на улице Керченской в Геленджике случился 10 сентября. Тогда никто не погиб, но имущество местных владельцев точек сильно пострадало.

ИСТОЧНИК KP.RU