В Северском районе начальник почтамта присвоила свыше 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-23T16:26:03+03:00

Она может отправиться за решетку на 6 лет

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В Северском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы. Ее обвиняют в присвоении денежных средств с использованием служебного положения.

- Как выяснилось в ходе следствия, подозреваемая в течении 2 лет похищала деньги из кассы. В результате, граждане не получали пенсии, а коммунальные платежи не доходили до ресурсоснабжающих организаций. Всего в полицию поступило более десяти заявлений, - рассказали «КП» - Кубань в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Общая сумма ущерба, нанесенного 37-летней начальницей почтового отделения превысил 800 000 рублей. Сейчас все материалы, собранные по данному уголовному делу, направлены в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU