На Кубани закрыли нелегальное казино

СЕГОДНЯ 16:44 2019-09-23T16:44:06+03:00

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Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю получили информацию о том, что в Тихорецке работает незаконное игорное заведение. В ходе оперативных мероприятий был установлен адрес подпольного казино.

- Сотрудники изъяли 11 программно-аппаратных комплексов, три компьютера, программное обеспечение, а также 140 тыс. рублей, - пишут «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Краснодарскому краю.

Сейчас все оборудование и ПО отправлено на экспертизу. После ее завершения будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Северском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы. Ее обвиняют в присвоении денежных средств с использованием служебного положения. Как выяснилось в ходе следствия, подозреваемая в течении 2 лет похищала деньги из кассы. В результате, граждане не получали пенсии, а коммунальные платежи не доходили до ресурсоснабжающих организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU