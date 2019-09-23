Температура воды в Черном море 23 сентября 2019: стало чуть прохладнее, но вполне комфортно

СЕГОДНЯ 17:28 2019-09-23T17:28:14+03:00

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Температура воды в Черном и Азовском морях вполне комфортная для купания. Об этом "КП" - Кубань" сообщил замначальника краснодарского гидрометцентра Андрей Бондарь.

- Купальный сезон в Черном море можно продолжить, температура воды в Черном море равна сейчас +20+22 градусам, - рассказал он. - В Азовском море чуть холоднее, но для тех, кто любит взбодриться тоже пойдет.

Напомним, до конца недели, 29 сентября, на Кубани продолжится климатическое лето. По словам метеоролога, понижение температуры на 5-7 градусов грозит только ближе к концу сентября. Однако заморозков пока ждать не стоит. На большей части Краснодарского края ночью температура не опустится ниже +8 градусов. Следовательно, начинать отопительный сезон в домах жителей региона тоже планируют не раньше октября.

ИСТОЧНИК KP.RU