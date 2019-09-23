На Кубани стали производить больше мяса

СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-23T17:47:26+03:00

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С начала 2019 года кубанские фермеры произвели 327,5 тыс. тонн мяса скота и птицы. По сравнению с 2018-м прирост составил более 6,5%. Также увеличилось производства молока, достигнув 985,9 тыс. тонн.

- Таких показателей удалось добиться, благодаря наличию хорошей кормовой базы, генетическим здоровьем поголовья, а также мерам господдержки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Каждый год на Кубани на развитие мясного животноводства и производства молока выделяют свыше 1 млрд рублей. Деньги можно направить на приобретение и содержание племенного скота. Существуют программы поддержки, предлагаемые малым фермерским хозяйствам.

Стоит отметить, что в 29018 году принят региональный закон «О животноводстве». Благодаря прописанным в нем мерам поддержки, планируется в ближайшие годы существенно увеличить объем производимой в регионе мясной и молочной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU