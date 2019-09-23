Из Сочи не могут вылететь пассажиры четырех рейсов

СЕГОДНЯ 17:57 2019-09-23T17:57:31+03:00

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В аэропорту Сочи задержаны на вылет четыре рейса. Один самолет не вылетел во время в Нижний Новгород, а еще три прибудут с опозданием в московские воздушные гавани Домодедово иВнуково.

- Задержка рейсов связана с поздним прибытием самолетов в Сочи. Лайнеры во Внуково и Нижний Новгород планируется отправить до 19:00, - рассказали в пресс-службе аэропорта города-курорта.

А вот тем, кто летит в аэропорт Домодедово, повезло меньше – их рейс задерживается до 02:20 24 сентября. Сейчас с пассажирами задержанных рейсов работают сотрудники компаний-перевозчиков.

Стоит добавить, что лайнер в Нижний Новгород должен был отправиться в 08:40, вылет рейса в Домодедово был запланирован на 15:45, Самолеты во Внуково должны были улететь в 06:55 и 16:25.

Напомним, башню на горе Ахун в Сочи признали аварийной.

ИСТОЧНИК KP.RU