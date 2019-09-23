2019-09-23T18:40:12+03:00
Экономика

«Дни российских вин» не обойдутся без кубанской продукции

Виноделы представят свои напитки в торговых сетях по всей стране
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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«Дни российских вин» пройдут в нашей стране с 10 октября по 21 ноября. В рамках осенней акции презентации продукции отечественных производителей, дегустации и различные конкурсы пройдут в торговых сетях по всей стране.

- Кубанские виноделы станут активными участниками мероприятий. В их числе крупные и известные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории региона, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент, винодельческая продукция, которую производят на территории Кубани, является одной из самых популярных в России. Благородный напиток, произведенный из винограда, выращенного в регионе, регулярно получает высшие награды престижных всероссийских и международных выставок, презентаций и дегустаций.

Напомним, на Кубани стали производить больше мяса. Также в регионе выросли надои молока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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