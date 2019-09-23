2019-09-23T19:40:57+03:00
Спорт

Анапа примет чемпионат по силовому экстриму

Он пройдет на стадионе поселка Виноградного
Максим ОСОКИН
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Фото: anapa-official.ruФото: anapa-official.ru
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На стадионе поселка Виноградного 28 сентября пройдет открытый любительский чемпионат края по силовому экстриму в рамках ежегодного фестиваля «Сила Кубани».

- В этом году желание участвовать в соревнованиях выразили порядка 20 богатырей из Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Таганрога, Симферополя и даже Ханты-Мансийского автономного округа. Среди них не только любители, но и победители соревнований по силовому экстриму, мастера спорта по пауэрлифтингу, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Состязания проведут в категориях до 105 и свыше 105 килограммов. Перед выстыплениями силачей, гостей праздника ждет программа от мотоклуба Last Rebels. Также здесь можно будет поесть солдатской каши, поучаствовать в конкурсах для детей и взрослых.

Напомним, в краснодарских бассейнах закончился купальный сезон. Их готовят к зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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