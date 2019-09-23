2019-09-23T20:32:46+03:00
Происшествия

В Краснодаре Следком проводит проверку по факту гибели в пожаре мужчины

ЧП случилось в поселке Пашковском
Варвара ДЫМ
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Когда потушили пожар, нашли тело мужчиныКогда потушили пожар, нашли тело мужчиныФото: Тимур ХАНОВ
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Пожар в частном доме на улице Восточной в краснодарском поселке Пашковском вспыхнул днем, 23 сентября. Из-за чего случилось возгорание, устанавливают специалисты. Пожарных вызвали соседи, когда увидели, что горит дом рядом.

- После локализации пожара, на месте возгорания было обнаружено тело 67-летнего мужчины, который проживал в данном домовладении, - сообщила сайту «КП»-Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова. – Сейчас следователем совместно со следователем-криминалистом следственного управления по краю проводится осмотр места происшествия. Устаналиваются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, следователь назначил пожаротехническу. и судебно-медицинску. экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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