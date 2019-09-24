В Сочи пройдет шестой международный туристский форум SIFT

СЕГОДНЯ 07:09 2019-09-24T07:09:11+03:00

Участниками мероприятия станут свыше трех тысяч представителей власти и бизнеса

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Саммит туриндустрии состоится с 21 по 22 ноября на горноклиматическом курорте «Роза Хутор» в Сочи. Его участниками станут свыше трех тысяч представителей власти и бизнеса.

- В дни работы форума пройдут XXV Международная туристская выставка «Курорты и Туризм. Сезон 2019-2020», XIX Международная специализированная экспозиция «Гостинично-ресторанный бизнес», Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов, ознакомительно-образовательные туры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Площадки форума будут работать в нескольких форматах: прямые переговоры, семинары, мастер-классы, деловые игры, встречи с топовыми трэвел-блогерами, инструменты маркетинга.

Напомним, «Дни российских вин» не обойдутся без кубанской продукции. Виноделы представят свои напитки в торговых сетях по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU