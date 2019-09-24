2019-09-24T07:32:18+03:00
Спорт

Кубанские спортсмены взяли «золото» и «серебро» на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

От Краснодарского края выступили восемь спортсменов
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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В Хабаровске завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте. В составе российской команды были и представители Краснодарского края – всего восемь спортсменов.

- Наиболее успешно выступили двое из них. Это Яна Павлова из Краснодара и Никита Федоренко, проживающий в Ейске, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

Павлова одержала победу в индивидуальных прыжках среди женщин, а на счету Федоренко «бронза» среди мужчин в аналогичном виде программы.

Напомним, на стадионе поселка Виноградного 28 сентября пройдет открытый любительский чемпионат края по силовому экстриму в рамках ежегодного фестиваля «Сила Кубани». В этом году желание участвовать в соревнованиях выразили порядка 20 богатырей из Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Таганрога, Симферополя и даже Ханты-Мансийского автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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